В Польше военные случайно попали в гражданское здание
В ночь на 23 августа в Польше на полигоне Ожиш произошел несчастный случай – рикошетом было повреждено расположенное рядом гражданское здание.
Об этом сообщило Главное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел во время тренировок с союзниками из Румынии.
"Прошлой ночью на стрельбище "Бемово Писке" полигона Ожиш во время союзнических стрельб с румынскими солдатами рикошетом было повреждено здание, расположенное неподалеку от полигона", – говорится в сообщении.
Из какого вооружения велась стрельба, не указывается.
В результате инцидента никто не пострадал.
Дело расследует военная полиция. Все убытки будут возмещены.
Напомним, в Чехии 17 июня в результате инцидента на полигоне погиб один военный, всего пострадали девять человек.
А ранее в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.