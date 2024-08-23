В Польше военные случайно попали в гражданское здание

В ночь на 23 августа в Польше на полигоне Ожиш произошел несчастный случай – рикошетом было повреждено расположенное рядом гражданское здание.

Об этом сообщило Главное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время тренировок с союзниками из Румынии.

"Прошлой ночью на стрельбище "Бемово Писке" полигона Ожиш во время союзнических стрельб с румынскими солдатами рикошетом было повреждено здание, расположенное неподалеку от полигона", – говорится в сообщении.

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Из какого вооружения велась стрельба, не указывается.

В результате инцидента никто не пострадал.

Дело расследует военная полиция. Все убытки будут возмещены.

Напомним, в Чехии 17 июня в результате инцидента на полигоне погиб один военный, всего пострадали девять человек.

А ранее в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.