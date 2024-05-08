На навчаннях НАТО у Швеції постраждали 11 військових

На навчаннях НАТО у шведському Шіллінгарюді під час стрибка з парашутом у вівторок постраждали 11 віськових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aftonbladet.

За словами речника штабу сухопутних військ Йоакіма Еловссона, солдати отримали пошкодження й переломи. Їх доставили до шпиталів у Лінчепінгу та Єнчепінгу.

"Вони отримали травми під час стрибка. Є пошкодження й переломи, загрози життю немає", – сказав він.

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Він додав, що дев'ятьох постраждалих військових довелося евакуювати гелікоптером.

Водночас жоден шведський солдат не постраждав. Також на навчання прибули військові зі США, Угорщини та Італії. Національність постраждалих не уточнюється.

Загалом від 600 до 800 військових країн-членів НАТО здійснили парашутні стрибки на авіабазі Хагшульт протягом дня у вівторок.

Раніше повідомляли, що Туреччина з понеділка розпочала великі військово-морські навчання, що проходитимуть довкола її берегів.

В Естонії у понеділок почалися військові навчання за участю 15 країн.

Масштабні навчання проводяться також у Литві, у їхніх межах в окремих районах Вільнюса і Каунаса в ніч на середу буде діяти "навчальна" комендантська година.