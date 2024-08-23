У Румунії жителі прикордонних з Україною районів отримали попередження про загрозу дронів

У Румунії жителі прикордонних з Україною районів напередодні вночі отримали попередження про можливість падіння уламків дронів.

Про це повідомило місцеве видання Digi24, пише "Європейська правда".

Румунська влада поширила повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тульча, інформуючи населення про можливість падіння об'єктів, після того, як Міністерство оборони зафіксувало безпілотники, які наближаються до території країни.

"О 01:00, було випущено повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тульча, що інформує населення про можливість падіння об'єктів на національній території. Це повідомлення було випущено після того, як захисні структури Міноборони виявили безпілотні літальні апарати, що наближаються до території країни", – зазначила служба з надзвичайних ситуацій Румунії.

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Повітряна тривога припинилася о 01:43, додали у відомстві.

У ніч на п'ятницю Росія атакувала Україну 16-ма дронами "Шахед", 14 з них збили сили протиповітряної оборони, ще два – локаційно втрачені.

У вівторок Міністерство національної оборони Румунії підтвердило виявлення фрагментів невідомого безпілотника біля кордону з Україною.

Минулого місця Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.