В Румынии жители приграничных с Украиной районов получили предупреждение об угрозе дронов

В Румынии жители приграничных с Украиной районов накануне ночью получили предупреждение о возможности падения обломков дронов.

Об этом сообщило издание Digi24, пишет "Европейская правда".

Румынские власти распространили сообщение RO-Alert для северной части уезда Тульча, информируя население о возможности падения объектов, после того, как Министерство обороны зафиксировало беспилотники, которые приближаются к территории страны.

"В 01:00, было выпущено сообщение RO-Alert для северной части уезда Тульча, информирующее население о возможности падения объектов на национальной территории. Это сообщение было выпущено после того, как защитные структуры Минобороны обнаружили беспилотные летательные аппараты, приближающиеся к территории страны", – отметила служба по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Реклама:

Воздушная тревога прекратилась в 01:43, добавили в ведомстве.

В ночь на пятницу Россия атаковала Украину 16-ю дронами "Шахед", 14 из них сбили силы противовоздушной обороны, еще два – локально потеряны.

Во вторник Министерство национальной обороны Румынии подтвердило обнаружение фрагментов неизвестного беспилотника у границы с Украиной.

В прошлом месте Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.