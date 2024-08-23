СМИ: Производство в Польше корейских танков K2 оказалось под вопросом

Планы Польши производить современные танки K2 в сотрудничестве с Южной Кореей столкнулись с серьезными препятствиями.

Об этом стало известно польскому изданию Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Два месяца назад вице-премьер и глава Министерства нацобороны Владислав Косиняк-Камиш уверял, что "все усилия и ресурсы направлены на скорейший запуск производства".

Планировалось, что очередной исполнительный контракт по 180 танкам К2 будет подписан во время Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, которая пройдет в первую неделю сентября. Однако, по данным издания, контракт с корейским производителем Hyundai Rotem пока не будет подписан.

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В июле 2022 года Польша и Южная Корея подписали рамочное соглашение о поставках 1000 танков K2, 500 из которых должны были быть произведены в Польше.

В августе 2022 года был подписан исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 млрд долларов. Поставки танков из Кореи уже идут, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

Однако хотя Косиняк-Камыш заявил, что танки из следующего транша будут производиться в Польше, реализация этих заявлений выглядит нереальной.

Как отмечает издание, только доставка производственной линии займет не менее полутора лет. Кроме того, переговоры о закупке еще 180 танков затягиваются из-за отсутствия согласия между потенциальными подрядчиками польской части контракта и неопределенности относительно финансирования контракта.

Представители концерна Hyundai Rotem не комментируют этот вопрос, а польские участники переговоров также остаются сдержанными в своих заявлениях.

Представитель Агентства вооружения подполковник Гжегож Полак отмечает, что Агентство вооружения выполняет свои задачи в соответствии с центральными материальными планами и естественным ходом процедурных вопросов, независимо от календаря коммерческих событий.