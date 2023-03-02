Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Польща відкриє виробництво південнокорейських танків K2

Четвер, 2 березня 2023, 18:25

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Тут, на Військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак під час візиту до Познані.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

Перші танки прибули в Польщу в грудні 2022-го. Усього очікуються 180 K2, ще 820 – будуть виготовлені спільно з південнокорейською компанією в Польщі.

У січні стало відомо, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками – K2 Black Panther та Abrams відповідно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО

"Що би Путін не робив – війна проти Грузії, напад на Україну в 2014 році, – з ним все одно підтримували діалог, домовлялися. Це було великою помилкою".
2 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зупинити реванш: як Чорногорія робитиме вирішальний вибір між ЄС та "русскім міром"

Вперше за всю сучасну історію Чорногорії питання збереження її незалежності та цілісності стоїть так гостро.
2 березня 2023 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Повернути Крим – реально. Як Захід змінює ставлення до військової перемоги України

"Це почалося з Криму, це закінчиться Кримом", – каже Зеленський. Хоча є припущення, що Крим звільнять раніше за Донбас...
1 березня 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі