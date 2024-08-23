Литва витратить 1,2 млрд євро на військове обладнання протягом десяти років

Литва планує витратити до 1,2 мільярда євро на нове військове обладнання протягом наступного десятиліття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує LRT.

Кащюнас розповів, що у період з 2025 по 2027 роки Литва планує витратити майже 30 мільйонів євро на різну техніку, одяг і озброєння.

"Протягом наступних десяти років ця сума сягне 1,2 мільярда євро", – додав він.

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Минулого тижня уряд Литви виділив додаткові 130 мільйонів євро на оборону, в тому числі 20 мільйонів євро на оснащення солдатів індивідуальною зброєю в рамках програми "Сучасний солдат"

За словами міністра, додаткові кошти підуть на закупівлю легких кулеметів, приладів нічного бачення, лазерних прицілів та іншого обладнання.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати як невід'ємну частину протитанкової оборони.