Литва потратит 1,2 млрд евро на военное оборудование в течение десяти лет

Литва планирует потратить до 1,2 млрд евро на новое военное оборудование в течение следующего десятилетия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует LRT.

Кащюнас рассказал, что в период с 2025 по 2027 годы Литва планирует потратить почти 30 млн евро на различную технику, одежду и вооружение.

"В течение следующих десяти лет эта сумма достигнет 1,2 млрд евро", – добавил он.

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На прошлой неделе правительство Литвы выделило дополнительные 130 млн евро на оборону, в том числе 20 млн евро на оснащение солдат индивидуальным оружием в рамках программы "Современный солдат"

По словам министра, дополнительные средства пойдут на закупку легких пулеметов, приборов ночного видения, лазерных прицелов и другого оборудования.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты как неотъемлемую часть противотанковой обороны.