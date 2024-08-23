В Финляндии внутренний рейс не смог приземлиться из-за перебоев с GPS

В Финляндии из-за помех сигнала GPS не смог приземлиться рейс, летевший из Хельсинки в город Йоэнсуу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

На сайте Flightradar24, отслеживающем авиаперелеты, было видно, что самолет кружил над Йоэнсуу, после чего вернулся в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Также был отменен утренний обратный рейс из Йоэнсуу в Хельсинки.

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В пресс-службе Finnair сообщили агентству STT, что на борту был 21 пассажир, которых перенаправили на другой рейс.

"В течение лета подобные инциденты были и раньше", – прокомментировала Мари Канерва, глава отдела по связям с общественностью Finnair.

Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. В мае из-за аналогичной проблемы Finnair приостанавливала рейсы в эстонский Тарту.

На этот раз источник помех установить не удалось, но Агентство транспорта и связи Traficom в мае отмечало, что за GPS-помехами в Финляндии стоит Россия.

В начале мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в связи с участившимися сбоями в работе GPS.