Finnair відновить рейси до естонського Тарту після збоїв GPS
Фінський національний авіаперевізник Finnair заявив у четвер, що відновить польоти до естонського Тарту в червні після того, як минулого місяця два його літаки не змогли приземлитися в місцевому аеропорту через перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Авіакомпанія заявила, що аеропорт Тарту тепер використовує радіосигнали, що надсилаються з наземних станцій, замість сигналів GPS, щоб керувати посадкою літаків.
Керівник операційного контролю Finnair Ярі Пааянен подякував естонській аеронавігаційній службі за те, що вона "так швидко" знайшла альтернативний метод.
Авіаперевізник заявив, що системи її літаків виявляють збої GPS, а пілоти "добре обізнані про перешкоди та знають, як до них підготуватися".
Раніше авіакомпанія Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).
Перед цим два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили їм зайти на посадку в Тарту.
Згодом країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.
Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомляли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклава, що виходить до Балтійського моря.