Finnair відновить рейси до естонського Тарту після збоїв GPS

Фінський національний авіаперевізник Finnair заявив у четвер, що відновить польоти до естонського Тарту в червні після того, як минулого місяця два його літаки не змогли приземлитися в місцевому аеропорту через перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Авіакомпанія заявила, що аеропорт Тарту тепер використовує радіосигнали, що надсилаються з наземних станцій, замість сигналів GPS, щоб керувати посадкою літаків.

Керівник операційного контролю Finnair Ярі Пааянен подякував естонській аеронавігаційній службі за те, що вона "так швидко" знайшла альтернативний метод.

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Авіаперевізник заявив, що системи її літаків виявляють збої GPS, а пілоти "добре обізнані про перешкоди та знають, як до них підготуватися".

Раніше авіакомпанія Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).

Перед цим два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили їм зайти на посадку в Тарту.

Згодом країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.

Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомляли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклава, що виходить до Балтійського моря.