Засновник керівної партії Грузії знову виступив за броньованим склом

Олігарх і засновник партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі знову під час публічного виступу обгородився куленепробивним склом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Іванішвілі виступав на регіональній зустрічі з виборцями в місті Амбролаурі.

Це сталось після того, як кілька днів тому в опозиції висміяли Іванішвілі за те, що він виголосив передвиборчу промову за куленепробивним склом у Мцхеті.

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У відповідь на заяви опозиції прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе відреагував, що є побоювання стосовно замаху на життя Іванішвілі. Він оголосив, що уряд має намір вжити аналогічних заходів безпеки під час майбутніх передвиборчих подій.

24 липня Служба держбезпеки Грузії оголосила, що розслідує змову з метою вбивства Іванішвілі, "імовірно організовану і фінансовану колишніми високопосадовцями грузинського уряду і колишніми співробітниками правоохоронних органів, які перебувають в Україні".

У рамках справи допитують, зокрема, грузинів, які брали участь у боях в Україні.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться наприкінці жовтня.

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