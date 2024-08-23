Засновника керівної партії Грузії висміяли через виступ за куленепробивним склом

Засновника "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі висміяли за те, що він виголосив передвиборчу промову за куленепробивним склом у Мцхеті, в той час як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе та інші високопосадовці виступали з окремої трибуни без захисту.

Про це повідомили ОС Media та SOVА, пише "Європейська правда".

Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії і мільярдер, засновник керівної партії, виступив зі своєю промовою в четвер у Мцхеті на північ від Тбілісі.

Про цей передвиборчий захід було оголошено лише за шість годин до його початку. Після виступу Іванішвілі можна було бачити, як він нерішуче залишає захищену трибуну, щоб попрощатися з натовпом.

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Nothing says ‘peace and democracy’ like Bidzina Ivanishvili promising to finish off the opposition while hiding behind bulletproof glass. pic.twitter.com/aiXqj90PUJ – Nona Mamulashvili (@NonaMamulashvi) August 22, 2024

Виступ Іванішвілі на трибуні за куленепробивним склом викликав глузування з боку критиків уряду та опозиційних діячів. Вони поспішили припустити, що така його поява була продовженням його відстороненості та ізоляції від суспільства.

Голова партії "Лело" Мамука Хазарадзе звинуватив Іванішвілі в тому, що він виглядає переляканим і не здатний прочитати промову за сценарієм.

"Скільки разів ми маємо бачити на сцені переляканого Бідзіну, який не здатен навіть прочитати заготовлений текст і звертається до народу з-за куленепробивного акваріума?" – сказав він.

Ніка Гварамія, співзасновник опозиційної партії "Ахалі" і один із лідерів альянсу "Коаліція за зміни", заявив, що його група "не має наміру уважно вивчати те, що було сказано людиною, яка будує скляні бар'єри не лише між собою та громадськістю, а й між собою та своєю власною командою".

Депутат від опозиційного Єдиного національного руху Леван Бежашвілі розкритикував появу Іванішвілі за склом і припустив, що розслідування Служби держбезпеки Грузії було розпочато "для виправдання цієї самої ситуації".

"Спілкування з громадськістю через броньований акваріум – це не просто предмет глузувань, це серйозна відстороненість і неадекватність у розв'язанні проблем, які існують у народі", – заявив Бежашвілі.

Прем'єр-міністр Кобахідзе і спікер парламенту Шалва Папуашвілі виступали з центральної трибуни без захисного бар'єру.

Після того, як політичний резонанс від виступу Іванішвілі розгорівся, прем'єр-міністр Кобахідзе підтвердив, що є побоювання стосовно замаху на життя Іванішвілі.

Він оголосив, що уряд має намір вжити аналогічних заходів безпеки під час майбутніх передвиборчих заходів у країні.

24 липня Служба держбезпеки Грузії оголосила, що розслідує ймовірну змову з метою вбивства Іванішвілі, "імовірно організовану і фінансовану колишніми високопосадовцями грузинського уряду і колишніми співробітниками правоохоронних органів, які перебувають в Україні".

У своєму виступі в Мцхеті Іванішвілі заявив, що на порядку денному країни будь-якої миті може постати питання про відновлення територіальної цілісності Грузії.

Напередодні жовтневих виборів до парламенту "Грузинська мрія" заявила про плани внести зміни до конституції задля "мирного возз'єднання територій".

Цей пункт спровокував жорстку реакцію опозиції з припущеннями, що у ньому містяться натяки на таємні перемовини з Москвою і підготовку до якихось поступок.

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