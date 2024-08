Засновника керівної партії Грузії висміяли через виступ за куленепробивним склом

Засновника "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі висміяли за те, що він виголосив передвиборчу промову за куленепробивним склом у Мцхеті, в той час як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе та інші високопосадовці виступали з окремої трибуни без захисту.

Про це повідомили ОС Media та SOVА, пише "Європейська правда".

Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії і мільярдер, засновник керівної партії, виступив зі своєю промовою в четвер у Мцхеті на північ від Тбілісі.

Про цей передвиборчий захід було оголошено лише за шість годин до його початку. Після виступу Іванішвілі можна було бачити, як він нерішуче залишає захищену трибуну, щоб попрощатися з натовпом.

Реклама:

Nothing says ‘peace and democracy’ like Bidzina Ivanishvili promising to finish off the opposition while hiding behind bulletproof glass. pic.twitter.com/aiXqj90PUJ