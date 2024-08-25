Основатель правящей партии Грузии снова выступил за бронированным стеклом

Олигарх и основатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили снова во время публичного выступления огородился пуленепробиваемым стеклом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Иванишвили выступал на региональной встрече с избирателями в городе Амбролаури.

Это произошло после того, как несколько дней назад в оппозиции высмеяли Иванишвили за то, что он произнес предвыборную речь за пуленепробиваемым стеклом в Мцхете.

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В ответ на заявления оппозиции премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал, что есть опасения относительно покушения на жизнь Иванишвили. Он объявил, что правительство намерено принять аналогичные меры безопасности во время предстоящих предвыборных событий.

24 июля Служба госбезопасности Грузии объявила, что расследует заговор с целью убийства Иванишвили, "предположительно организованный и финансируемый бывшими высокопоставленными чиновниками грузинского правительства и бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые находятся в Украине".

В рамках дела допрашивают, в частности, грузин, участвовавших в боях в Украине.

Парламентские выборы в Грузии состоятся в конце октября.

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