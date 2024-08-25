В Германии назвали имя беженца из Сирии, который убил на городском празднике трех человек

В воскресенье немецкая прокуратура обнародовала имя 26-летнего сирийца, подозреваемого в совершении многочисленных ножевых атак в западном городе Золинген, в результате которых погибли три человека и еще восемь получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Подозреваемый – Исса Аль-Г., его фамилия не называется из-за немецкого законодательства о защите частной жизни.

Аль-Г. был взят под стражу по подозрению в убийстве трех человек и членстве в террористическом "Исламском государстве" (ИГ), а также по другим обвинениям.

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ИГ взяло на себя ответственность за пятничное нападение, заявив, что это была "месть за мусульман в Палестине и других странах". Но группировка не предоставила доказательств, и проверить это заявление невозможно.

Ранее в воскресенье полиция заявила, что подозреваемый сдался правоохранителям и признал ответственность за нападение. Spiegel сообщил, что подозреваемый приехал в Германию в 2022 году как беженец и попросил убежища в городе Билефельд.

По данным немецкого агентства DPA, мужчине было отказано в предоставлении убежища, и он должен был быть депортирован в прошлом году. По словам Герберта Ройля, министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен Золинген, Аль-Г. прибыл из приюта для беженцев в Золингене.

Двое мужчин, в возрасте 67 и 56 лет, и 56-летняя женщина были убиты вооруженным ножом нападающим во время празднования дня города Золинген. Нападавший ранил еще восемь человек, четверо из которых получили серьезные ранения.

Немецкие власти также задержали 15-летнего парня по подозрению в том, что он знал о запланированном нападении и не сообщил о нем.

На фоне роста количества преступлений с использованием ножей в Германии вице-канцлер Роберт Габек потребовал ужесточения законов о ношении ножей после этого нападения.

Инцидент в Золингене, вероятно, еще больше разожжет антииммиграционные настроения и ксенофобию в некоторых слоях немецкого общества и, возможно, увеличит поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии" в преддверии выборов на следующей неделе в восточных землях Тюрингия и Саксония, где партия уже пользуется значительной популярностью.