У Литві відкривається школа пілотів FPV-дронів з інструкторами, що переймали досвід в Україні
У Литві починає роботу школа пілотів FPV-дронів, у ній викладатимуть інструктори, що переймали досвід в Україні.
Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це оголосили у пресрелізі закладу.
Школа для пілотів дронів буде доступна для військових, правоохоронців, членів "Асоціації стрільців Литви", що надає базові військові навички усім охочим, компаній та звичайних приватних осіб.
Перший курс розпочнетсься з вересня у Вільнюсі, а у подальшому мережу розгорнуть на всі великі міста Литви.
Школа співпрацює з відомою українською школою "Боривітер" та запозичила їхній досвід і програму.
Директорка школи Гідре Гудоніте каже, що навчальні курси адаптуватимуть для кожної цільової групи.
Цивільних будуть навчати не лише тому, як літати, але й як правильно зібрати і налаштувати дрон.
Представники силових структур будуть поглиблено знайомитися з використанням дронів у сучасній війні з досвіду України.
"Війна в Україні продемонструвала, що дрони стали невід’ємною складовою ведення війни, і застосування цієї спроможності часто визначає результати бою. Тож у нашій програмі дуже багато уваги буде приділено тактичному застосуванню дронів та оперативному плануванню", – розповіла вона.
Залежно від групи і курсу, тривалість складатиме від 60 до 120 годин, з теорією і практикою малими групами.
Інструктори продовжать вдосконалювати досвід, тримаючи контакт з українськими колегами, щоб одразу дізнаватися про нові тенденції і реалії на полі бою.
Надалі школа хоче розширити навчальну програму на складніші апарати, як безпілотники з фіксованим крилом, та почати готувати нових інструкторів.
Нагадаємо, Литва надасть Україні комплекси ППО малої дальності і хоче передати 5 тисяч дронів до зими.
Латвія готується передати Україні найбільшу партію безпілотників від своїх виробників та оголосила, що виділить 20 млн євро для "коаліції дронів" і в 2025 році.