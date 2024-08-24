Латвія виділить 20 млн євро для "коаліції дронів" і в 2025 році

У 2025 році Латвія, як і в поточному році, виділить 20 млн євро для міжнародної коаліції дронів, покликаної зміцнити оборонний потенціал України.

Повідомлення агентства LETA наводить Delfi, передає "Європейська правда".

Міністри оборони Латвії та України Андріс Спрудс та Рустем Умєров також обговорили нещодавню угоду між країнами про підготовку українських солдатів за програмою управління дронами. Перші українські пілоти вже почали навчання в Латвії.

"Будь то розвідувальні операції або атаки на конкретні цілі, українські збройні сили довели високу ефективність дронів у боротьбі з ворогом", – наголосив Спрудс.

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Очільник Міноборони також зустрівся з міністеркою стратегічних галузей промисловості України Ганною Гвоздяр, щоб обговорити співробітництво в галузі оборонної промисловості та розвиток нових технологічних можливостей для забезпечення перемоги України.

Як повідомлялося, Латвія щорічно до 2026 року виділятиме на підтримку України 0,25% валового внутрішнього продукту, що становить близько 10% оборонного бюджету.

Цього року Міноборони виділило "коаліції дронів" 20 млн євро, зокрема понад 10 млн євро призначено для закупівлі апаратів у латвійських підприємств оборонної промисловості.

Перед візитом Спрудс говорив, що Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

У 2024 році Латвія надасть Україні військову підтримку на близько 112 мільйонів євро. Вона також зобов’язалась щороку виділяти 0,25% від свого ВВП на допомогу Києву.