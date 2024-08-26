В Литве открывается школа пилотов FPV-дронов с инструкторами, перенимавшими опыт в Украине

В Литве начинает работу школа пилотов FPV-дронов, в ней будут преподавать инструкторы, которые перенимали опыт в Украине.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-релизе заведения.

Школа для пилотов дронов будет доступна для военных, правоохранителей, членов "Ассоциации стрелков Литвы", предоставляющей базовые военные навыки всем желающим, компаний и обычных частных лиц.

Первый курс начнется с сентября в Вильнюсе, а в дальнейшем сеть развернут на все крупные города Литвы.

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Школа сотрудничает с известной украинской школой "Боривитер" и позаимствовала их опыт и программу.

Директор школы Гидре Гудоните говорит, что учебные курсы будут адаптировать для каждой целевой группы.

Гражданских будут учить не только тому, как летать, но и как правильно собрать и настроить дрон.

Представители силовых структур будут углубленно знакомиться с использованием дронов в современной войне по опыту Украины.

"Война в Украине продемонстрировала, что дроны стали неотъемлемой составляющей ведения войны, и применение этой способности часто определяет результаты боя. Поэтому в нашей программе очень много внимания будет уделено тактическому применению дронов и оперативному планированию", – рассказала она.

В зависимости от группы и курса, продолжительность будет составлять от 60 до 120 часов, с теорией и практикой малыми группами.

Инструкторы продолжат совершенствовать опыт, держа контакт с украинскими коллегами, чтобы сразу узнавать о новых тенденциях и реалиях на поле боя.

В дальнейшем школа хочет расширить учебную программу на сложные аппараты, как беспилотники с фиксированным крылом, и начать готовить новых инструкторов.

Напомним, Литва предоставит Украине комплексы ПВО малой дальности и хочет передать 5 тысяч дронов до зимы.

Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию беспилотников от своих производителей и объявила, что выделит 20 млн евро для "коалиции дронов" и в 2025 году.