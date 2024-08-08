Міськраду Лісабона оштрафували за передачу даних антипутінських протестувальників Москві

Адміністративний суд Лісабона постановив у середу, що мерія Лісабона повинна буде виплатити один мільйон євро за розголошення даних про антипутінських демонстрантів у справі від 2021 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У червні 2021 року португальська столиця визнала, що передала посольству Росії в Лісабоні персональні дані трьох організаторів антикремлівської демонстрації – справа, яку згодом у Португалії назвуть Russiagate.

Активісти, про яких йдеться, організовували демонстрацію біля посольства Росії в Лісабоні на підтримку покійного політичного дисидента Алєксєя Навального, заарештованого в січні 2021 року після повернення в Росію.

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Активістами були троє громадян Португалії, двоє з яких мали подвійне російське громадянство і були дисидентами путінського режиму. Вони стверджували, що міська рада Лісабона поставила під загрозу їхню безпеку та безпеку членів їхніх сімей у Росії, оприлюднивши їхні дані.

Згідно з португальським законодавством, організатори таких протестів повинні надсилати свої особисті дані, включаючи ім'я, ідентифікаційний номер, адресу та номер телефону, до міської ради, яка потім надсилає ці дані до поліції та "компетентних органів".

Міська рада, очевидно, витлумачила правила таким чином, що вона повинна була надіслати дані не лише португальській поліції, але й російському посольству в Лісабоні, де проходив протест.

Тепер, через три роки, Адміністративний суд Лісабона зобов'язав муніципалітет виплатити штраф у розмірі 1 027 500 євро.

"Міська рада Лісабона підтверджує, що їй відомо про рішення Адміністративного суду Лісабона, згідно з яким вона зобов'язана виплатити 1 027 500 євро", – заявив мер Лісабона Карлуш Моедас.

"Міська рада ще раз висловлює жаль з приводу цієї важкої спадщини, залишеної попередньою соціалістичною виконавчою владою, і її дуже значних наслідків", – додав він.

Рішення було винесено після апеляції Лісабонської міської ради, яка оскаржила початковий штраф у розмірі 1 250 000 євро, накладений на неї Португальською національною комісією із захисту даних (CNPD).

Адміністративний суд Лісабона постановив, що деякі з правопорушень, за які CNPD оштрафувала міську раду Лісабона, є такими, за якими минув строк давності, і зменшив суму штрафу на 222 500 євро.