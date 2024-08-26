В Нидерландах Uber получил рекордный штраф от регулятора на 290 млн евро

Регулятор по защите данных в Нидерландах наложил на сервис такси Uber рекордный для страны штраф в размере 290 млн евро.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Регулятор по защите данных обязал Uber заплатить 290 млн евро штрафа – максимальную сумму, которую когда-либо присуждали – за несоблюдение требований европейского законодательства по защите данных, а именно передачи данных в США.

Регулятор заявил, что компания, которая имеет европейскую штаб-квартиру в Нидерландах, не имела права передавать в штаб-квартиру в США данные европейских водителей, которые используют сервис, охватывающий данные о геолокации, фотографии, детали транзакций, удостоверение личности и тому подобное.

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Такие данные водителей передавались в США более двух лет "без адекватной защиты персональных данных".

Речь идет о прошлом нарушении, поскольку с конца 2023 года Uber отреагировал на замечания и изменил подход.

В компании заявили, что будут подавать апелляцию на штраф и готовы идти в суд, поскольку считают его незаслуженным и несправедливым. Представитель Uber заявил, что компания сама обращалась к регулятору по поводу непонятных деталей правил, и в то время в ведомстве не сказали, что практики Uber что-то нарушают.

Штраф является итогом расследования, начавшегося после коллективной жалобы более 170 французских водителей в соответствующий французский регулятор, который затем передал дело коллегам в Нидерландах из-за того, что там расположена европейская штаб-квартира Uber.

Предыдущий "рекордный" штраф нидерландского регулятора также достался Uber, тогда речь шла о 10 млн евро. Компанию наказали за отсутствие четкой информации о том, в течение какого времени хранятся данные европейских водителей.

В 2018 году в Нидерландах Uber оштрафовали на 600 тысяч евро за задержку с сообщением об утечке данных.

Напомним, в Испании недавно оштрафовали сервис Booking.com на 413 млн евро за нечестную конкуренцию, а горсовет Лиссабона оштрафовали за передачу данных антипутинских протестующих Москве.