У США закликають Канаду поквапитись із досягненням 2% ВВП оборонних витрат

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Канаду досягти цілі у два відсотки оборонних витрат "настільки швидко, наскільки це можливо".

Про це Салліван сказав у коментарі CBC News, повідомляє "Європейська правда".

Радник Байдена зазначив, що США підштовхнули країни НАТО до досягнення мінімального рівня оборонних витрат у 2% ВВП, і хоча деякі з них виконали цю вимогу, "все ще є низка країн, які цього не зробили, і Канада є однією з них".

Він привітав "історичне зобов’язання" Канади збільшити військові витрати, але додав, що Сполучені Штати "хотіли б бачити, що цільовий показник у два відсотки буде досягнутий якнайшвидше".

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"Для кожної країни ми завжди будемо виступати за те, щоб досягти двох відсотків так швидко, як це тільки можливо", – наголосив Салліван.

Як зазначає CBC News, це – перший коментар представника США стосовно планів канадського уряду досягти цільового показника у 2% від ВВП оборонних витрат у наступному десятиріччі.

У 2014 році члени НАТО погодились на цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП. Цього року 23 з 32 країн Альянсу досягнуть цього рівня.

Раніше повідомлялось, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорив про понад 20 країн, чий внесок досяг цільового показника.

Водночас у червні голова Міноборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава сподівається виконати зобов’язання НАТО щодо військових витрат на рівні 2% ВВП до 2030 року.