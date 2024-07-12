Канаді потрібно ще 8 років на досягнення потрібного рівня оборонних витрат НАТО

Канада збирається досягти потрібного для країн-членів НАТО показника оборонних витрат у 2% від ВВП до 2032 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міноборони країни зазначило, що Канада інвестуватиме в "правильне поєднання додаткових можливостей", викладених у квітневому оновленні оборонної політики, щоб досягти цільового показника у 2% до 2032 року.

Наразі Оттава витрачає на оборону близько 1,4% ВВП, а у квітневому оновленні оборонної політики оголосила про плани збільшити військові витрати до 1,76% ВВП до 2030 року.

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"Продовжуючи такі інвестиції, Канада повністю розраховує досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП до 2032 року", – сказав прем'єр Трюдо на саміті НАТО у Вашингтоні.

Оттава перебуває під тиском Вашингтона з вимогою збільшити витрати на оборону. У травні сенатори США звернулися до Трюдо з листом, в якому закликали його ще більше збільшити витрати на оборону.

Водночас цього тижня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон звинуватив Канаду в тому, що вона "сидить на хвості в Америки".

Сам Трюдо на саміті НАТО заявив, що Оттава брала участь у всіх ініціативах НАТО та робила все можливе, що, за його словами, "не завжди відображається в грубих математичних розрахунках, до яких дуже швидко звертаються деякі люди".

"Канада зосередилась на ефективному використанні своїх ресурсів, а не на якихось номінальних цілях, які легко потрапляють в заголовки газет і бухгалтерську звітність, але насправді не роблять нас автоматично безпечнішими", – додав він.

Днями міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що члени НАТО повинні перевищити цільовий показник Альянсу, який передбачає виділення 2% ВВП на військові витрати.

У 2014 році члени НАТО погодились на цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП. Цього року 23 з 32 країн Альянсу досягнуть цього рівня.

Раніше повідомлялось, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорив про понад 20 країн, чий внесок досяг цільового показника.

У червні голова Міноборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава сподівається виконати зобов’язання НАТО щодо військових витрат на рівні 2% ВВП до 2030 року.