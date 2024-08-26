В США призывают Канаду поторопиться с достижением 2% ВВП оборонных расходов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Канаду достичь цели в два процента оборонных расходов "настолько быстро, насколько это возможно".

Об этом Салливан сказал в комментарии CBC News, сообщает "Европейская правда".

Советник Байдена отметил, что США подтолкнули страны НАТО к достижению минимального уровня оборонных расходов в 2% ВВП, и хотя некоторые из них выполнили это требование, "все еще есть ряд стран, которые этого не сделали, и Канада является одной из них".

Он приветствовал "историческое обязательство" Канады увеличить военные расходы, но добавил, что Соединенные Штаты "хотели бы видеть, что целевой показатель в два процента будет достигнут как можно быстрее".

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"Для каждой страны мы всегда будем выступать за то, чтобы достичь двух процентов так быстро, как это только возможно", – подчеркнул Салливан.

Как отмечает CBC News, это – первый комментарий представителя США относительно планов канадского правительства достичь целевого показателя в 2% от ВВП оборонных расходов в следующем десятилетии.

В 2014 году члены НАТО согласились на целевой показатель оборонных расходов в 2% от ВВП. В этом году 23 из 32 стран Альянса достигнут этого уровня.

Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорил о более 20 странах, чей вклад достиг целевого показателя.

В то же время в июне глава Минобороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава надеется выполнить обязательства НАТО по военным расходам на уровне 2% ВВП до 2030 года.