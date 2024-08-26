В Сербии задержали "хорватского шпиона", Загреб отреагировал

Сербские спецслужбы утром в понедельник, 26 августа, заявили о задержании человека, который якобы шпионил на Хорватию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило сербское издание Novosti.

Как утверждается, Безопасно-информационное агентство Сербии (БИА) утром в понедельник в сотрудничестве с другими правоохранительными органами арестовало "хорватского шпиона" в рамках "контрразведывательной операции".

"Эта акция является результатом многомесячной оперативной работы БИА и продолжением подавления шпионской и деструктивной подрывной деятельности хорватской разведки", – заявили в сербских спецслужбах.

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Министерство иностранных дел Хорватии позже в комментарии местным СМИ заявило: не располагает информацией о том, что арест "хорватского шпиона", о котором сообщали сербские СМИ, "действительно состоялся".

Напомним, это не первый "шпионский скандал" между Белградом и Загребом.

В ноябре 2023 года Сербия выслала первого секретаря посольства Хорватии Хрвое Шнайдера, обвинив его в шпионаже и вербовке. В ответ Загреб выслал советника сербского посольства Петара Новаковича.

Между Хорватией и Сербией существуют давние политические и исторические противоречия, которые выливаются в дипломатические скандалы.

Ранее в этом году, например, Сербия обиделась на Хорватию за недопуск ее министра к мемориалу на месте концлагеря.