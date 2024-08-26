Білорусь по-хамськи відповіла на заклик України відвести війська від кордону

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував "офіційних звернень" від України з вимогою відвести війська від спільного кордону.

Таке Глаз сказав білоруському пропагандистському агентству БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Речник білоруського МЗС заявив, що офіційний Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ "у жодному вигляді", а повідомлення МЗС України вони бачили "на просторах інтернету", де "вистачає всякого".

"Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, вельми хитромудру", – говорить він.

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Глаз повторив тезу білоруської пропаганди про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та "постійні провокації" з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян".

"Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе", – додав він.

МЗС України напередодні з посиланням на дані розвідки повідомило, що Білорусь зосередила "значні сили" біля північних кордонів, у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, в середині серпня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що йому "довелося" перекинути майже третину всієї армії до кордону з Україною, але потім після з’ясування намірів і Київ, і Мінськ нібито знову зменшили розмір угруповань зі свого боку кордону.

У Державній прикордонній службі України тоді повідомили, що не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.