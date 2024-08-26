Беларусь по-хамски ответила на призыв Украины отвести войска от границы

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск не получал "официальных обращений" от Украины с требованием отвести войска от общей границы.

Такое Глаз сказал белорусскому пропагандистскому агентству БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Представитель белорусского МИД заявил, что официальный Минск не получал обращений от украинской стороны по отводу войск "ни в каком виде", а сообщение МИД Украины они видели "на просторах интернета", где "хватает всякого".

"Поэтому мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую", – говорит он.

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Глаз повторил тезис белорусской пропаганды о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и "постоянных провокациях" с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять "задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан".

"Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя", – добавил он.

МИД Украины накануне со ссылкой на данные разведки сообщил, что Беларусь сосредоточила "значительные силы" у северных границ, в непосредственной близости к Чернобыльской АЭС.

Напомним, в середине августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "пришлось" перебросить почти треть всей армии к границе с Украиной, но потом после выяснения намерений и Киев, и Минск якобы снова уменьшили размер группировок со своей стороны границы.

В Государственной пограничной службе Украины тогда сообщили, что не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.