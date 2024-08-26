Сербію закликали не видавати Білорусі критика режиму Лукашенка

Понад 70 європейських митців та кінорежисерів підписали відкритий лист, в якому закликали Сербію не екстрадувати до Білорусі режисера і відомого критика авторитарного режиму Лукашенка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У листі, оприлюдненому в понеділок, йдеться про те, що Андрію Гньоту може загрожувати "ув'язнення, тортури і навіть смертна кара" в Білорусі.

Гньот – білоруський кінорежисер і відвертий критик авторитарного лідера Александра Лукашенка. Він знімав масові протести, що спалахнули у 2020 році проти переобрання Лукашенка, і висвітлював жорстоке придушення інакомислення, а потім втік з країни до Сербії.

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Сербська влада заарештувала Гньота минулого року 30 жовтня в аеропорту Белграда на підставі ордера Інтерполу, виданого на запит білоруської влади за ймовірне ухилення від сплати податків, і суд постановив екстрадувати режисера до Білорусі.

Гньот безуспішно оскаржував рішення сербського суду, і його остаточна апеляція має бути розглянута у вівторок, йдеться в листі на його підтримку.

На одному із судових засідань режисер і активіст заявив, що режим Лукашенка хоче покарати його за активну громадську діяльність.

"Ми відкрито виступали проти диктатури, порушень прав людини і фальсифікації виборів у Білорусі в 2020 році", – сказав він.

У листі на його підтримку йдеться, що запит на ордер Інтерполу – це "тактика, яку неодноразово використовував режим Лукашенка для вистежування продемократичних активістів по всьому світу".

Серед тих, хто підписав лист, – французька актриса і президентка Європейської кіноакадемії Жюльєт Бінош, білоруська нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич і український режисер Олег Сенцов.

"Згідно з міжнародним правом, відправляти когось у країну, де він напевне зіткнеться з тортурами, незаконно", – сказала Воля Чайковська, співзасновниця Білоруської академії незалежного кіно (BIFA) і одна з організаторок кампанії на підтримку Гньота.

Кілька міжнародних організацій, включаючи Amnesty International, Комітет захисту журналістів і Міжнародну федерацію з прав людини, також закликали Сербію не видавати Гньота.

Днями ЄС закликав Білорусь звільнити всіх політв’язнів – їх понад 1300.

Нагадаємо, після історичного обміну ув’язненими між Заходом і Росією лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала знайти способи звільнити політв’язнів Лукашенка.