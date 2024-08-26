Сербию призвали не выдавать Беларуси критика режима Лукашенко

Более 70 европейских художников и кинорежиссеров подписали открытое письмо, в котором призвали Сербию не экстрадировать в Беларусь режиссера и известного критика авторитарного режима Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В письме, обнародованном в понедельник, говорится о том, что Андрею Гнёту может грозить "заключение, пытки и даже смертная казнь" в Беларуси.

Гнет – белорусский кинорежиссер и откровенный критик авторитарного лидера Александра Лукашенко. Он снимал массовые протесты, вспыхнувшие в 2020 году против переизбрания Лукашенко, и освещал жестокое подавление инакомыслия, а затем бежал из страны в Сербию.

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Сербские власти арестовали Гньота в прошлом году 30 октября в аэропорту Белграда на основании ордера Интерпола, выданного по запросу белорусских властей за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, и суд постановил экстрадировать режиссера в Беларусь.

Гнет безуспешно оспаривал решение сербского суда, и его окончательная апелляция должна быть рассмотрена во вторник, говорится в письме в его поддержку.

На одном из судебных заседаний режиссер и активист заявил, что режим Лукашенко хочет наказать его за активную общественную деятельность.

"Мы открыто выступали против диктатуры, нарушений прав человека и фальсификации выборов в Беларуси в 2020 году", – сказал он.

В письме в его поддержку говорится, что запрос на ордер Интерпола – это "тактика, которую неоднократно использовал режим Лукашенко для выслеживания продемократических активистов по всему миру".

Среди подписавших письмо – французская актриса и президент Европейской киноакадемии Жюльет Бинош, белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и украинский режиссер Олег Сенцов.

"Согласно международному праву, отправлять кого-то в страну, где он наверняка столкнется с пытками, незаконно", – сказала Воля Чайковская, соучредитель Белорусской академии независимого кино (BIFA) и одна из организаторов кампании в поддержку Гньота.

Несколько международных организаций, включая Amnesty International, Комитет защиты журналистов и Международную федерацию по правам человека, также призвали Сербию не выдавать Гньота.

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Напомним, после исторического обмена заключенными между Западом и Россией лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала найти способы освободить политзаключенных Лукашенко.