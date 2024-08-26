Сірчасті гази від виверження вулкана в Ісландії дістались Німеччини

Хмара сірчистих газів, які утворились після виверження вулкана на півострові Рейк’янес в Ісландії, досягла Німеччини.

Про це свідчать дані європейської системи спостереження за Землею Copernicus, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Хмара діоксиду сірки, яка утворилася через виверження вулканічної системи в Ісландії минулого четверга, з другої половини дня неділі, 25 серпня, накрила значну частину Західної Європи.

Дані Copernicus свідчать, що в цьому регіоні спостерігається підвищена концентрація діоксиду сірки.

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У високих концентраціях безбарвний діоксид сірки може подразнювати слизові оболонки і призводити до респіраторних захворювань. Однак наразі не очікується, що сірчана хмара спричинить серйозні проблеми зі здоров'ям.

Згідно з прогнозом Copernicus, більшість газів розсіються над Європою до середини тижня.

Виверження, що почалося ввечері 22 серпня, стало вже шостим на півострові Рейк’янес з грудня 2023 року. Останнє виверження перед цим закінчилося 22 червня.

Відновлення вулканічної активності на півострові після приблизно 800-річної паузи поставило під питання подальше існування Гріндавіка, місто суттєво постраждало під час попередніх вивержень та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.