В Ісландії виверження вулкана вже слабшає, охочих подивитись просять не наближатись

Виверження на півдні Ісландії, що почалося ввечері у четвер, вже слабшає.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Під час обльоту зони, де з початком виверження відкрилася нова тріщина, з’ясувалося, що активість там дуже незначна, а "язик" лави, який почав рухатися звідти на початку виверження, практично зупинився.

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Поліція вирішила понизити рівень загрози для громадської безпеки, проте це не відобразиться на активності усіх залучених служб. Це означає, що туристична інфраструктура відомої Блакитної лагуни зможе знову приймати відвідувачів.

Норвезьке метеорологічне агентство понизило оцінку ризику для містечка Гріндавік з червоного до помаранчевого, оскільки потоків лави у напрямку міста немає.

Водночас у поліції застерегли охочих подивитися зблизька на виверження та наголосили, що наближатися до нього пішки складно та небезпечно.

RÚV / Alma Ómarsdóttir

Поліції вже довелося допомагати одному такому туристу, який провалився у тріщину і травмувався.

Виверження, що почалося ввечері 22 серпня, стало вже шостим на півострові Рейк’янес з грудня 2023 року. Останнє виверження перед цим закінчилося 22 червня.

Відновлення вулканічної активності на півострові після приблизно 800-річної паузи поставило під питання подальше існування Гріндавіка, місто суттєво постраждало під час попередніх вивержень та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.