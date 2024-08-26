Сернистые газы от извержения вулкана в Исландии добрались до Германии

Облако сернистых газов, которые образовались после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, достигло Германии.

Об этом свидетельствуют данные европейской системы наблюдения за Землей Copernicus, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Облако диоксида серы, которое образовалось из-за извержения вулканической системы в Исландии в прошлый четверг, со второй половины дня воскресенья, 25 августа, накрыло значительную часть Западной Европы.

Данные Copernicus свидетельствуют, что в этом регионе наблюдается повышенная концентрация диоксида серы.

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В высоких концентрациях бесцветный диоксид серы может раздражать слизистые оболочки и приводить к респираторным заболеваниям. Однако пока не ожидается, что серное облако вызовет серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно прогнозу Copernicus, большинство газов рассеются над Европой к середине недели.

Извержение, начавшееся вечером 22 августа, стало уже шестым на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года. Последнее извержение перед этим закончилось 22 июня.

Возобновление вулканической активности на полуострове после примерно 800-летней паузы поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика, город существенно пострадал во время предыдущих извержений и подземных толчков, сопровождающих вулканическую активность.