Уряд Ісландії хоче викупити усі будинки у прилеглому до активного вулкана місті

Уряд Ісландії погодився викупити всю житлову нерухомість у рибальському містечку Гріндавік, яке стало непридатним для життя після трьох вивержень вулканів за два місяці.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

З кінця 2023 року Гріндавік неодноразово опинявся в епіцентрі вулканічної активності. І хоча потоками лави було зруйновано не більше кількох будинків, близько 3700 мешканців, які евакуювалися, не можуть повернутися через ризик подальших вивержень.

Щоб компенсувати втрату їхніх домівок, уряд запропонував виплатити 95% страхової вартості всього житла в місті, що може становити близько 61 мільярда ісландських крон (440 мільйонів доларів).

Відповідно до законопроєкту, уряд створить і профінансує організацію, яка контролюватиме закупівлі та вимагатиме відшкодування з фонду страхування від стихійних лих Ісландії.

Непогашені іпотечні кредити на суму близько 23 мільярдів крон будуть конвертовані в комбінований банківський кредит новій структурі.

Пропозиція, яка буде подана до парламенту цього тижня, була розроблена у співпраці з опозиційними партіями.

Нагадаємо, відновлення виверження на півострові Рейк’янес, впритул до рибальського містечка Гріндавік, вранці 8 лютого стало третім за останні кілька місяців.

Перше виверження почалося 18 грудня, друге – 14 січня. Під час другого епізоду відкрилася додаткова тріщина, лава з якої обійшла захисний мур біля міста і знищила три будинки у Гріндавіку.