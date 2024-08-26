Аеропорт Мілана підтопило після зливи, скасовані рейси
Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 21:01 —
Головний аеропорт Мілана Мальпенса затримав або перенаправив численні рейси з міркувань безпеки в понеділок після сильної зливи.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомив прессекретар аеропорту.
За годину в районі Мальпенси випало понад 60 міліметрів води. Це призвело до того, що 27 рейсів, які прибували, були перенаправлені в аеропорти, що обслуговують сусідні міста – Бергамо, Турин, Болонью і Венецію.
На відео на сайтах італійських ЗМІ видно, що дощі затопили зали аеропорту Мальпенса, другого за завантаженістю аеропорту Італії після римського Фьюмічіно.
Malpensa oggi! pic.twitter.com/8Nu98jBxan– italia ni (@italiarena) August 26, 2024
Наразі погода покращилася, і ситуація з польотами повертається до нормального стану, сказав речник аеропорту.
Нагадаємо, днями у Варшаві аварійно сів літак, оскільки під час польоту знепритомнів пілот.
А в аеропорту Кракова пасажири намагались потрапити в літак силою після відмови у посадці.