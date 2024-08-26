Аеропорт Мілана підтопило після зливи, скасовані рейси

Головний аеропорт Мілана Мальпенса затримав або перенаправив численні рейси з міркувань безпеки в понеділок після сильної зливи.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомив прессекретар аеропорту.

За годину в районі Мальпенси випало понад 60 міліметрів води. Це призвело до того, що 27 рейсів, які прибували, були перенаправлені в аеропорти, що обслуговують сусідні міста – Бергамо, Турин, Болонью і Венецію.

На відео на сайтах італійських ЗМІ видно, що дощі затопили зали аеропорту Мальпенса, другого за завантаженістю аеропорту Італії після римського Фьюмічіно.

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Наразі погода покращилася, і ситуація з польотами повертається до нормального стану, сказав речник аеропорту.

Нагадаємо, днями у Варшаві аварійно сів літак, оскільки під час польоту знепритомнів пілот.

А в аеропорту Кракова пасажири намагались потрапити в літак силою після відмови у посадці.