Аэропорт Милана подтопило после ливня, отменены рейсы

Главный аэропорт Милана Мальпенса задержал или перенаправил многочисленные рейсы из соображений безопасности в понедельник после сильного ливня.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщил пресс-секретарь аэропорта.

За час в районе Мальпенсы выпало более 60 миллиметров воды. Это привело к тому, что 27 рейсов, которые прибывали, были перенаправлены в аэропорты, обслуживающие соседние города – Бергамо, Турин, Болонью и Венецию.

На видео на сайтах итальянских СМИ видно, что дожди затопили залы аэропорта

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Мальпенса, второго по загруженности аэропорта Италии после римского Фьюмичино.

Сейчас погода улучшилась, и ситуация с полетами возвращается к нормальному состоянию, сказал представитель аэропорта.

Напомним, на днях в Варшаве аварийно сел самолет, поскольку во время полета потерял сознание пилот.

А в аэропорту Кракова пассажиры пытались попасть в самолет силой после отказа в посадке.