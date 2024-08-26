Аэропорт Милана подтопило после ливня, отменены рейсы
Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 21:01 —
Главный аэропорт Милана Мальпенса задержал или перенаправил многочисленные рейсы из соображений безопасности в понедельник после сильного ливня.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщил пресс-секретарь аэропорта.
За час в районе Мальпенсы выпало более 60 миллиметров воды. Это привело к тому, что 27 рейсов, которые прибывали, были перенаправлены в аэропорты, обслуживающие соседние города – Бергамо, Турин, Болонью и Венецию.
На видео на сайтах итальянских СМИ видно, что дожди затопили залы аэропорта
Мальпенса, второго по загруженности аэропорта Италии после римского Фьюмичино.
Malpensa oggi! pic.twitter.com/8Nu98jBxan– italia ni (@italiarena) August 26, 2024
Сейчас погода улучшилась, и ситуация с полетами возвращается к нормальному состоянию, сказал представитель аэропорта.
Напомним, на днях в Варшаве аварийно сел самолет, поскольку во время полета потерял сознание пилот.
А в аэропорту Кракова пассажиры пытались попасть в самолет силой после отказа в посадке.