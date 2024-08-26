Прокуратура Парижа розкрила, в чому підозрюють засновника Telegram

Засновнику й керівнику месенджера Telegram Павлу Дурову, затриманому минулого тижня у Франції, інкримінують 12 пунктів обвинувачення, зокрема відмову співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні незаконного контенту.

Про це йдеться у заяві прокурорки Парижа Лор Бекко, опублікованій 26 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Справу, в межах якої затримали Дурова, відкрили після попереднього розслідування відділу боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижа. Слідство ведуть Центр по боротьбі з кіберзлочинами і Національне управління по боротьбі з шахрайством Франції.

Серед пунктів, у порушенні яких підозрюють засновника Telegram, згадані, наприклад, "співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконної транзакції у складі організованої злочинної групи".

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Дурову також інкримінують відмову співпрацювати з правоохоронцями, співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівлі, шахрайстві, "злочинній змові з метою вчинення тяжкого злочину або проступку".

Підозра також охоплює три пункти, пов’язані з криптографічними послугами й інструментами "без декларації відповідності".

У прокуратурі Парижа зазначають, що Дурова наразі допитують, а його затримання може тривати 96 годин – тобто до 28 серпня.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.