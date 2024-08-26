Макрон уперше прокоментував затримання засновника Telegram у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має під собою політичних підстав.

Таке він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У своєму коментарі – першій офіційній заяві стосовно затримання Дурова – Макрон сказав, що арешт засновника Telegram "відбувся в межах судового розслідування, що триває".

"Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді", – додав він.

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Французький президент наголосив, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".

"Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону", – додав Макрон.

Французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС