У поліції Франції розповіли деталі звинувачень проти засновника Telegram

Засновнику Telegram Павлу Дурову інкримінують недостатнє реагування на злочини, що відбуваються за допомогою месенджера.

Про це агентству Reuters сказав речник французької поліції, пише "Європейська правда".

Представник поліції Франції сказав, що Дуров все ще перебуває під вартою у Франції і перебуває під слідством національного підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю та національного бюро по боротьбі з шахрайством.

Дурова "звинувачують у пасивності щодо кібер– і фінансових злочинів, скоєних у Telegram", додав він.

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Генеральний секретар Ofmin (французького управління по боротьбі з насильством проти неповнолітніх) Жан-Мішель Берніго своєю чергою стверджує, що звинувачення проти засновника Telegram стосуються "відсутності модерації та співпраці" з його боку, "зокрема у боротьбі з дитячою порнографією".

Французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.