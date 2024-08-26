Прокуратура Парижа раскрыла, в чем подозревают основателя Telegram

Основателю и руководителю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному на прошлой неделе во Франции, инкриминируют 12 пунктов обвинения, в частности отказ сотрудничать с правоохранителями в расследовании незаконного контента.

Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Бекко, опубликованном 26 августа, сообщает "Европейская правда".

Дело, в рамках которого задержали Дурова, открыли после предварительного расследования отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Следствие ведут Центр по борьбе с киберпреступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.

Среди пунктов, в нарушении которых подозревают основателя Telegram, упомянуты, например, "соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконной транзакции в составе организованной преступной группы".

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Дурову также инкриминируют отказ сотрудничать с правоохранителями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговле, мошенничестве, "преступном сговоре с целью совершения тяжкого преступления или проступка".

Подозрение также охватывает три пункта, связанные с криптографическими услугами и инструментами "без декларации соответствия".

В прокуратуре Парижа отмечают, что Дурова сейчас допрашивают, а его задержание может продлиться 96 часов – то есть до 28 августа.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.