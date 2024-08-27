Министр обороны Латвии – за введение призыва для женщин

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс говорит, что поддерживает идею о расширении общеобязательной военной службы на женщин, поскольку это соответствует идее всеобъемлющей системы национальной обороны.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в телеэфире.

Министр отметил, что поддерживает идею о введении обязательной военной службы также для женщин, но добавил, что это "конечно же не произойдет сегодня или завтра".

По его словам, наиболее реалистичным сроком может быть 2028 год, когда Латвия планирует призвать на срочную службу 4000 человек.

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Андрис Спрдус отметил, что перед этим государству нужно сделать определенную подготовительную "домашнюю работу", начиная от общественного обсуждения.

"Речь идет не только о коалиции, а в целом о политических партиях, парламенте и всем обществе", – отметил он.

Недавно перед этим в Минобороны говорили, что говорить о расширении призыва в армию на женщин пока преждевременно.

Командующий ВС Латвии также высказывался за обязательный военный призыв женщин.

Напомним, Дания готовится через несколько лет призывать в армию на равных условиях и парней, и девушек. Это не значит, что служить должны будут все – призывников выбирают путем лотереи.