Литва объявила о намерениях закупить надводные дроны

Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Кащюнаса, в этом году на закупку дронов этого типа планируется выделить миллион евро.

"Мы начинаем создавать мощности морских дронов. Это проверенная мощность с очень высоким сдерживающим эффектом. Поэтому мы будем готовы защищаться во всех сферах", – сказал литовский министр.

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Он отметил, что этот шаг основывается на накопленном Украиной боевом опыте.

Министр добавил, что эти намерения направлены на усиление эффективности сил, действующих в Балтийском море, и реагирование на постоянно меняющееся технологическое оперативное пространство.

"Мы начинаем первый этап этого проекта, во время которого закупим несколько типов морских дронов как у иностранных поставщиков, так и у литовских производителей", – рассказал Кащюнас.

Перед военно-морскими силами будет поставлена задача проанализировать оперативную применимость этих морских беспилотников в Балтийском море, и по результатам будет принято решение о дальнейшем развитии этого потенциала.

Планируется, что первые морские дроны поступят в литовскую армию уже в этом году.

Ранее сообщалось, что литовское Агентство оборонных ресурсов закупает дроны у пяти местных производителей на сумму 8 млн евро.

Кроме того, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.