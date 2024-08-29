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ЗМІ: Німеччина висилає керівника скандального Ісламського центру у Гамбурзі 

Новини — Четвер, 29 серпня 2024, 09:34 — Марія Ємець

Керівника Ісламського центру у Гамбурзі, діяльність якого нещодавно заборонили, зобов’язали виїхати з Німеччини.

Про це повідомляє NDR, пише "Європейська правда". 

За інформацією журналістів, Міністерство внутрішніх справ Німеччини ухвалило рішення про вислання керівника Ісламського центру у Гамбурзі, який закрили як осередок поширення екстремізму.

57-річному Мохаммаду Хаді Мофаттеху надіслали листа про те, що він має протягом 14 днів залишити країну з країнім терміном 11 вересня. У разі відмови їхати добровільно його депортують до Ірану. 

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Мофаттеху заборонено повторно в’їздити до Німеччини.

Два роки тому з Німеччини вислали заступника керівника Ісламського центру на підставі того, що він підтримував терористичні організації. 

Нагадаємо, п’ять тижнів тому діяльність Ісламського центру заборонили -  спецслужби Німеччини дійшли висновку, що він слугує осередком поширення ісламістської ідеології і тісно пов’язаний владою Ірану. Організація оскаржує заборону у Федеральному адміністративному суді та вимагає відкрити Блакитну мечеть для вірян, які кожен четвер і п’ятницю збираються на молитву перед будівлею. 

В МВС ще не вирішили, якою буде подальша доля Блакитної мечеті після закриття центру.

Іран у відповідь викликав посла Німеччини, а згодом закрив дві філії Інституту німецької мови (Deutsche Sprachinstitut) у Тегерані.

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Німеччина Іран
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