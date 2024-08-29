СМИ: Германия высылает руководителя скандального Исламского центра в Гамбурге

Руководителя Исламского центра в Гамбурге, деятельность которого недавно запретили, обязали выехать из Германии.

Об этом сообщает NDR, пишет "Европейская правда".

По информации журналистов, Министерство внутренних дел Германии приняло решение о высылке руководителя Исламского центра в Гамбурге, который закрыли как центр распространения экстремизма.

57-летнему Мохаммаду Хади Мофаттеху прислали письмо о том, что он должен в течение 14 дней покинуть страну с крайним сроком 11 сентября. В случае отказа ехать добровольно его депортируют в Иран.

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Мофаттеху запрещено повторно въезжать в Германию.

Два года назад из Германии выслали заместителя руководителя Исламского центра на основании того, что он поддерживал террористические организации.

Напомним, пять недель назад деятельность Исламского центра запретили – спецслужбы Германии пришли к выводу, что он служит центром распространения исламистской идеологии и тесно связан властями Ирана. Организация оспаривает запрет в Федеральном административном суде и требует открыть Голубую мечеть для верующих, которые каждый четверг и пятницу собираются на молитву перед зданием.

В МВД еще не решили, какой будет дальнейшая судьба Голубой мечети после закрытия центра.

Иран в ответ вызвал посла Германии, а затем закрыл два филиала Института немецкого языка (Deutsche Sprachinstitut) в Тегеране.