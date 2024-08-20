Берлін викликає посла Ірану через закриття мовних центрів ФРН у Тегерані

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило протест Ірану через рішення закрити дві філії Інституту німецької мови (Deutsche Sprachinstitut) в Тегерані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві німецького МЗС.

Відомство засудило дії іранської влади стосовно німецького мовного центру в Тегерані, яким, як ідеться в заяві, "немає жодного виправдання".

"Мовний обмін є основою взаєморозуміння. Інститут є популярним і визнаним місцем зустрічей, де люди з великою особистою відданістю працюють у складних умовах, щоб сприяти вивченню мов", – зазначили там.

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У зв’язку з цим МЗС Німеччини викликав посла Ірану та закликав іранську владу "дозволити негайно відновити" роботу центрів.

Раніше у вівторок стало відомо, що суд Тегерана постановив закрити дві філії Інституту німецької мови, назвавши їх "незаконними центрами, пов'язаними з німецьким урядом", які "порушували іранське законодавство".

Інститут німецької мови заснували в Тегерані у 1995 році, на його базі організовують мовні курси для дітей і дорослих.

Про закриття Deutsche Sprachinstitut у Тегерані стало відомо наступного тижня після того, як у німецькому Гамбурзі закрили Ісламський центр, який спецслужби Німеччини вважають осередком ісламістів, тісно пов’язаних з владою Ірану.

Тоді у зв’язку з цим Іран викликав німецького посла.