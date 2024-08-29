До Конституційного суду Грузії подали ще один позов проти закону "про іноагентів"

До Конституційного суду подали вже п’ятий позов проти скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Про подачу нового позову заявив голова суду Мераб Турава на тлі початку розгляду інших чотирьох позовів.

"Учора було подано новий позов, який ще не зареєстровано... У цьому позові висувалися аналогічні вимоги, але оскільки з урахуванням процедур об'єднати його з цими позовами не вдалося, тому ми думаємо, що цей позов розглядатиметься додатково без усного слухання", – сказав суддя.

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Як повідомив Турава, п'ятий позов подала "Асоціація юридичних фірм Грузії".

Наразі в Конституційному суді відбувається розгляд позовів проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Справу розглядає Пленум Конституційного суду Грузії.

Позивачами виступають президент Грузії, опозиційні політики, громадські організації і журналісти.

Нещодавно національний регулятор оштрафував опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".



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