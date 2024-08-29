В Конституционный суд Грузии подали еще один иск против закона "об иноагентах"

В Конституционный суд подали уже пятый иск против скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

О подаче нового иска заявил председатель суда Мераб Турава на фоне начала рассмотрения других четырех исков.

"Вчера был подан новый иск, который еще не зарегистрирован... В этом иске выдвигались аналогичные требования, но поскольку с учетом процедур объединить его с этими исками не удалось, поэтому мы думаем, что этот иск будет рассматриваться дополнительно без устного слушания", – сказал судья.

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Как сообщил Турава, пятый иск подала "Ассоциация юридических фирм Грузии".

Сейчас в Конституционном суде происходит рассмотрение исков против закона "О прозрачности иностранного влияния". Дело рассматривает Пленум Конституционного суда Грузии.

Истцами выступают президент Грузии, оппозиционные политики, общественные организации и журналисты.

Недавно национальный регулятор оштрафовал оппозиционный телеканал Mtavari на 2,5 тысячи лари (более $900) за ролики против закона об "иноагентах".



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