КС Грузії починає розгляд позовів щодо скандального закону про "іноагентів"

Конституційний суд Грузії у четвер 29 серпня проведе перше засідання за позовами стосовно скандального закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Перше засідання у Конституційному суді Грузії щодо закону "Про прозорість іноземного впливу" призначене на 11 годину ранку 29 серпня.

Низку позовів об’єднали в одну справу, у назві якої згадані президентка Грузії, 38 депутатів, низка громадських організацій та активістів.

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Позивачі проти закону вказують на те, що він стигматизує громадські організації та ЗМІ із закордонним грантовим фінансуванням, серйозно ускладнює їхню роботу та загрожує повною зупинкою роботи.

Вони просять призупинити дію зазначених норм до остаточного рішення КС у справі.

Міністерство юстиції Грузії вже запустило процедуру реєстрації "іноагентів", заяви потрібно подати до кінця серпня. За ігнорування вимоги загрожують великі штрафи.

Нещодавно національний регулятор оштрафував опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".



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