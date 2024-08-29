Макрон хоче бачити більшого прагнення Сербії вступити до ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон висловив жаль з приводу відсутності ентузіазму в Сербії щодо вступу до ЄС.

Про це йдеться в листі французького президента, який поширили сербські медіа, повідомляє "Європейська правда".

У четвер, 29 серпня, Макрон відвідує Сербію, щоб обговорити зміцнення економічних зв'язків між країнами і роль Белграда в секторі штучного інтелекту (ШІ).

У своєму листі він пише, що незважаючи на близькість Сербії до ЄС, перспектива вступу країни до блоку "не приваблює так сильно, як повинна".

Реклама:

"На задньому плані присутні заклопотаність і втома, особливо щодо темпів переговорів про вступ, але іноді і свого роду образа і навіть недовіра до Європейського Союзу, які беруть свій початок у недавній історії", – зазначив президент Франції.

Сербія "не повинна боятися", що її суверенітет і самобутність будуть втрачені, якщо вона вступить до ЄС, додав він.

"Як і Франція, Сербія прагне незалежності та суверенітету, які може забезпечити тільки ЄС, що володіє засобами стратегічної автономії", – додав Макрон.

Візит Макрона відбувається більш ніж через місяць після того, як німецький канцлер Олаф Шольц у Белграді підписав угоду щодо імпорту літію.

Після рішення про поновлення планів видобутку мешканці Сербії почали нову хвилю протестів. Протестувальники вимагають від уряду цілковито заборонити видобуток літію на території країни.

Деталі читайте у статті: Сербія повстала проти угоди з ЄС: що стоїть за масштабними екологічними протестами у Белграді