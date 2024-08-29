Макрон хочет видеть от Сербии больше стремления вступить в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление по поводу отсутствия энтузиазма в Сербии относительно вступления в ЕС.

Об этом говорится в письме французского президента, которое распространили сербские медиа, сообщает "Европейская правда".

В четверг, 29 августа, Макрон посещает Сербию, чтобы обсудить укрепление экономических связей между странами и роль Белграда в секторе искусственного интеллекта (ИИ).

В своем письме он пишет, что несмотря на близость Сербии к ЕС, перспектива вступления страны в блок "не привлекает так сильно, как должна".

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"На заднем плане присутствуют озабоченность и усталость, особенно в отношении темпов переговоров о вступлении, но иногда и своего рода обида и даже недоверие к Европейскому Союзу, которые берут свое начало в недавней истории", – отметил президент Франции.

Сербия "не должна бояться", что ее суверенитет и самобытность будут утрачены, если она вступит в ЕС, добавил он.

"Как и Франция, Сербия стремится к независимости и суверенитету, которые может обеспечить только ЕС, обладающий средствами стратегической автономии", – добавил Макрон.

Визит Макрона происходит более чем через месяц после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц в Белграде подписал соглашение по импорту лития.

После решения о возобновлении планов добычи жители Сербии начали новую волну протестов. Протестующие требуют от правительства полностью запретить добычу лития на территории страны.

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