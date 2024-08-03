Заява Угорщини про "ненадійну" для транзиту нафти Хорватію обурила Загреб

Заява глави МЗС Угорщини, що Хорватія – ненадійна для транзиту нафти країна, викликала обурення в Загребі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Європейська комісія запропонувала Угорщині та Словаччині використати вільні потужності адріатичного трубопроводу JANAF у Хорватії для постачання нафти до обох країн походженням не з Росії.

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Та глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відкинув цю пропозицію, заявивши, що "Хорватія просто не є надійною країною для транзиту".

"Це політично глибоко образлива заява, яку ми не очікували почути від представника країни, на недоброзичливі кроки якої ми вже давно реагуємо вкрай стримано і помірковано", – заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман.

Словаччина, чий угорський нафтопереробний завод Slovnaft вже отримує частину нафти через JANAF, заявила в п'ятницю, що отримала лист від хорватського уряду з пропозицією забезпечити поставки.

"Але за якою ціною? В якому обсязі? Цього сьогодні ніхто не знає", – заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

Словаччина, як і Угорщина, хоче, щоб Єврокомісія змусила Україну повністю відновити потоки нафти з Росії, але, за словами Бланара, вона також шукатиме інше рішення, якщо Єврокомісія не діятиме.

Незважаючи на тривалі переговори щодо тарифів на транзит, хорватській JANAF та угорській MOL вдалося підписати річний контракт у травні 2023 року на транспортування та зберігання 2,9 млн тонн нафти Адріатичним трубопроводом до угорських та словацьких нафтопереробних заводів MOL.

У п'ятницю Угорщина також поскаржилася на те, що Хорватія не інвестувала в нарощування потужностей і ніколи не підтверджувала цифру, яку вона назвала для максимальної транзитної потужності свого трубопроводу.

У своїй заяві компанія JANAF відкинула ці звинувачення, заявивши, що вона постійно інвестує в свою транспортно-зберігаючу систему.

Компанія заявила, що разом з MOL протестувала свої транспортні потужності на ділянці в напрямку Угорщини і довела, що може транспортувати 1,2 млн тонн сирої нафти щомісяця.

"Абсолютно не відповідає дійсності інформація про те, що JANAF підвищував свої тарифи протягом останніх трьох років", – відкинули також у компанії звинувачення Угорщини.

Єврокомісія напередодні заявила, що ще продовжує з’ясовувати ситуацію з постачанням нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", проте на цьому етапі не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку, та ініціювали обговорення у Єврокомісії.