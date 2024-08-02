Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Хорватію в тому, що вона є ненадійним партнером для транзиту нафти, після того, як Європейська комісія рекомендувала Будапешту імпортувати нафту через свого південного сусіда.

Про це Сійятро написав у своєму акаунті у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Аналіз Єврокомісії свідчить, що на хорватському трубопроводі JANAF Adriatic достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і Словаччину нафтою, яка не походить з Росії. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав пропозицію Словаччині та Угорщині використовувати хорватський транзитний канал для отримання необхідних поставок нафти.

"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту", – заявив у відповідь на пропозицію Сійярто.

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"Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності.

Це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені", – додав глава МЗС Угорщини.

Єврокомісія напередодні заявила, що ще продовжує з’ясовувати ситуацію з постачанням нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", проте на цьому етапі не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Як відомо, Угорщина та Словаччина отримали винятки із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нещодавно Україна припинила транзит продуктів "Лукойлу" через нафтопровід "Дружба".

Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку, та ініціювали обговорення у Єврокомісії.

Україна наполягає, що де-факто нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям.

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