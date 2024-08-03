Полиция Италии "накрыла" мафиозный клан, где боссы отдавали приказы из тюрьмы

Более 100 полицейских-карабинеров в пятницу провели масштабную операцию в Италии против подозреваемых в причастности к катанийской мафии и торговле наркотиками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Операцию координировали следователи антимафиозного управления Катании DDA. Она стала результатом 18-месячного расследования и направлена на уничтожение местного клана "Сантапаола Эрколано", сообщили источники в правоохранительных органах.

В результате действий правоохранителей были арестованы 13 человек.

Реклама:

Следователи считают, что конфликт поколений столкнул молодых членов клана с опытными боссами.

Многие из авторитетных боссов годами сидели в тюрьмах по всей Италии, но, тем не менее, отдавали приказы по телефону по управлению бизнесом клана, сообщили источники следствия.

Таким образом они продолжали давать указания по управлению доходами от незаконной деятельности, в частности, общаясь со "свободными членами через телефоны, которые они незаконно получили и могли хранить в тюрьме".

Среди боссов, которые фигурируют в расследовании, – Сальваторе Батталья, лидер группировки, базирующейся в районе Вилладжо Сант-Агата в Катании, вместе с его братом Санто.

Во время операции полиция изъяла несколько единиц оружия, боеприпасы, один килограмм кокаина и шесть килограммов гашиша, сообщили источники.

Напомним, в феврале во Франции задержали босса итальянской мафии, который сбежал из тюрьмы благодаря простыням.

В прошлом году полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.